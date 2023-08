Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra și a rutelor de transport maritim pe Dunare in termen de doua luni pentru a ajuta Ucraina sa-și trimita cerealele in afara razei de acțiune a Rusiei, potrivit afirmațiilor facute de premierul Ciolacu.

- Marcel Ciolacu a acordat un interviu publicației britanice Financial Times. In primul interviu acordat presei internaționale de la preluarea funcției de prim-ministru, Ciolacu a vorbit despre eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina, dar și despre impactul pe care razboiul il are asupra bugetului de stat.Romania…

- Executivul va efectua doua rectificari bugetare, in anul 2023, una in luna septembrie si o a doua prin luna noiembrie, iar principalii beneficiari ai acestor recitificari vor fi Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, au precizat surse din Guvern,…

- De asemenea, sursele citate au mai spus ca discutiile la Bruxelles ale membrilor Guvernului privind tinta de deficit bugetar vor continua. Premierul Marcel Ciolacu a explicat, in vizita sa la Atena unde s-a desfasurat reuniunea seifilor de stat si de guvern din Europa de sud-est, ca tara noastrea a…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a „condamnat cu fermitate” atacurile Rusiei asupra „oamenilor nevinovați” și asupra porturilor din Ucraina. Rusia a atacat din nou la granița Romaniei, fiind inregistrate explozii in porturile dunarene Reni și Izmail, din Ucraina. Fortele aeriene…

- Mii de turisti si constanteni participa, marti, la evenimentul organizat de Ziua Marinei Romane, la Constanta, dupa o pauza de patru ani. La manifestari este prezent și presedintele Klaus Iohannis, care este insotit de Carmen Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca.…

- Statele Unite ale Americii au promis asistența financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…