Dupa Donald Trump, și Joe Biden are același obicei: lasa Romania fara ambasador. In schimb, Biden si-a anuntat intentia de a numi un ambasador in Ungaria, in persoana lui David Pressman, un avocat specializat pe domeniul drepturilor omului si care a ocupat de asemenea posturi in diplomatia americana.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…