Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, in varsta de 33 de ani, din comuna Brastavatu, a fost acrosata de un autoturism condus de un sofer in varsta de 21 de ani, politist in judetul Constanta, care avea o alcoolemie de 0,56 mg/l. Fiind testat cu aparatul Drugtest, acesta a iesit pozitiv la doua substante interzise. Pentru a-l acoperi…

- Un tanar polițist a accidentat grav o femeie, marți-dimineața, 5 septembrie 2023, in municipiul Caracal din județul Olt. Șoferul, identificat dupa ce acesta a indicat inițial o alta persoana ca fiind la volan, a fost testat pozitiv și pentru alcool, și pentru droguri.