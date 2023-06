Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconu, prefectul județului Dolj, a declarat ca autoritațile fac ce pot, dar ca este foarte mare cantitatea de apa ce a cazut in ultimele 48 de ore. „De 48 de ore ploua, din pacate ploua in județul Mehedinți, dar apa de pe versanți ajunge la noi. Am eliberat oamenii și animalele din gospodarii…

- Dan Diaconu, prefectul județului Dolj, a declarat ca autoritațile fac ce pot, dar ca este foarte mare cantitatea de apa ce a cazut in ultimele 48 de ore. „De 48 de ore ploua, din pacate ploua in județul Mehedinți, dar apa de pe versanți ajunge la noi. Am eliberat oamenii și animalele din gospodarii…

- ANM a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, valabila in mai multe zone ale țarii. Așadar, potrivit ANM, Codul galben va fi in vigoare, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea. Totodata, instabilitatea…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea. Totodata, instabilitatea atmosferica se va mentine in cea mai mare parte a tarii, pana luni. Administratia…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica accentuata pentru cea mai mare parte a tarii, de sambata pana duminica dimineata. A fost emisa o avertizare cod portocaliu in judetele Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt si in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara, Dambovita si Prahova.Potrivit…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torentiale, cu cantitati de apa intre 40 si 50 litri pe metrul patrat, pana miercuri seara, in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Gorj, Valcea, Alba si Arad. In zece judete din Banat, sudul Crisanei, vestul Transilvaniei, Oltenia si din zona de…

- Casa de Comert Unirea livreaza, incepand de saptamana viitoare, in supermarketuri fructe și legume de la producatorii agricoli inscrisi in cooperative, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Producatorii agricoli din judetele Olt, Dolj, Teleorman, Valcea si Galati au participat,…

- Lansat in data de 01 decembrie 2022, de Ziua Naționala a Romaniei, ziarul online StirileOlteniei.ro va prezinta cele mai noi știri din Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea, tinandu-va la curent cu cele mai importante evenimente din aceasta regiune a tarii atat de frumoasa si primitoare, care trebuie…