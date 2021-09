Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei s-a descatusat intr-un final. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu scorul de 2-0 pe terenul Islandei si astfel si-au luat revansa dupa esecul de anul trecut, de la barajul pentru EURO. Baietii au facut un meci bun, au avut incredere si, mai mult de atat, au demonstrat ca se poate si…

- România a adunat doar trei puncte în primele trei etape din Grupa J a preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2022. Pentru a spera în continuare la calificare, reprezentativa pregatita de Mirel Radoi are nevoie de o victorie joi, de la ora 21:45, împotriva Islandei.Meciul…

- Islanda - Romania, meci din a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial, este prefațat de selecționerul Mirel Radoi. Conferința acestuia va incepe la 20:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro. Islanda - Romania se disputa joi, 2 septembrie, de la ora 21:45. Partida poate…

- Anglia și Scoția se intalnesc azi, de la ora 22:00, in etapa a doua a grupei D de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Cine invinge se califica matematic in „optimile” Euro 2020! Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Anglia - Scoția » liveTEXT…

- Belgia și Rusia se intalnesc ACUM, in prima etapa a grupelor de la Euro 2020. Meciul a inceput la ora 22:00, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Programul complet al turneului EURO 2020 Naționala Belgiei a ingenuncheat inainte de meci, la fel ca arbitrul partidei. In…

- EURO 2020 debuteaza vineri seara cu duelul Turcia - Italia, pe impresionantul Stadio Olimpico. Meciul va avea loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. „Squadra Azzurra” pornește cu prima șansa la calificare intr-o grupa din care mai fac parte Turcia, Elveția și Țara Galilor. ...