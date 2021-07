România, la coada vaccinării în Uniunea Europeană Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania se situeaza pe o panta descendenta. De pe primele locuri, la inceputul campaniei de vaccinare, Romania a ajuns acum la coada clasamentului din Uniunea Europeana. Doar Bulgaria a vaccinat mai puțin decat noi. Punctul maxim a fost in registrat la jumatate lunii mai cand au fost administrate aproape 120.000 de doze pe zi. Dupa jumatatea lunii mai, numarul imunizarilor a inceput sa scada, astfel ca am ajuns ca in aceasta luna sa avem o medie de 16.000 de doze pe zi. Mai mult decat atat, o parte din centrele de vaccinare au fost inchise, iar la altele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

