Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, marti seara, pe Arena Nationala, in grupa I de calificare la Euro 2024. Meciul, intrerupt in minutul 18, din cauza tortelor si scandarilor, s-a reluat dupa aproximativ 50 de minute. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (83) si Valentin Mihaila (90+3), anunța…

- Meciul din preliminariile EURO 2024 dintre Romania și Kosovo a fost intrerupt in minutul 21, la scorul de 0-0. Meciul nationalei de fotbal a Romaniei si selectionata Kosovo a fost intrerupt de arbitru in min. 21, la scorul de 0-0, din cauza manifestarilor suporterilor romani, marti seara, pe Arena Nationala…

- Dupa remiza cu Israeel, pentru naționala Romaniei urmeaza meciul cu Kosovo, iar o victorie i-ar pastra pe ”tricolori” in carțile calificarii la Euro 2024. Partida se disputa pe 12 septembrie, pe Arena Naționala, și este transmisa la TV. Pe ce post se vede duelul Romania – Kosovo. La ce post TV se vede…

- Portarul naționalei din Kosovo, Arijanet Muric (24 de ani), nu a efectuat, alaturi de colegii lui, antrenamentul oficial de luni seara, dinaintea partidei cu Romania, din preliminariile EURO 2024. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi…

- Fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, Cristi Manea (26 de ani), nu va juca in meciul pe care naționala Romaniei il va disputa, marți seara, pe teren propriu, impotriva reprezentativei din Kosovo, in preliminariile EURO 2024. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile…

- Fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, Cristi Manea (26 de ani), nu va juca in meciul pe care naționala Romaniei il va disputa, marți seara, pe teren propriu, impotriva reprezentativei din Kosovo, in preliminariile EURO 2024. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile…

- Marius Niculae nu crede ca transferul in Qatar ar trebui sa-i pericliteze locul la naționala lui Denis Alibec. Fostul atacant, fan declarat al fostului șeptar de la Farul, e convins ca Denis va ramane un jucator important pentru echipa lui Edi Iordanescu. Romania - Israel are loc pe 9 septembrie, de…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…