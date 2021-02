Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, la turneul preolimpic de la Rotterdam, de reprezentativa Olandei, scor 9-8, in a treia partida din grupa B. Este al doilea esec al tricolorilor la turneul din Olanda, potrivit news.ro. Scorul pe reprize a fost 2-1, 2-3, 2-2, 3-2. Citește…

- Nationala de polo a Romaniei se afla pe locul 5 in grupa B a turneului preolimpic de la Rotterdam, dupa doua etape. Marti, tricolorii vor intalni Olanda. Romania a fost invinsa in primul meci al grupei de vicecampioana olimpica en-titre, Croatia, scor 16-6, iar luni a remizat cu Rusia, scor…

- Nationala de polo a Romaniei a terminat la egalitate, scor 9-9 (3-1, 1-2, 2-4, 3-2), al doilea meci din cadrul turneului preolimpic de la Rotterdam, disputat, luni, cu Rusia, potrivit news.ro. Pentru tricolori au marcat Cosmin Radu (2), Tudor-Andrei Fulea (2), Vlad Georgescu (2), Vlad Dragomirescu,…

- Nationala de polo a Romaniei va debuta la turneul preolimpic in 14 februarie, cu Croatia, campioana olimpica in 2012 si vicecampioana olimpica in 2016. Turneul preolimpic va avea loc la Rotterdam, intre 14-21 februarie, si doar primele trei clasate vor obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la…

- ​Danemarca a reușit un meci fantastic contra favoritei Rusia, iar victoria clara obținuta de nordice a fost sinonima cu obținerea calificarii în semifinalele CE de handbal feminin. A fost 30-23 pentru daneze, iar Rusia se va mulțumi doar cu un meci de clasament cu Olanda - pentru locurile…

- Marti s-au incheiat partidele din grupele principale la CE de handbal feminin, din Danemarca, iar rezultatele au stabilit echipele calificate in semifinalele competitiei. Romania, invinsa in ultimul meci de Olanda, a incheiat pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor…

- Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta…

- Naționala Under 21 a României a obținut a doua calificare consecutiva la Euro, iar performanța a fost laudata pe site-ul oficial al UEFA. Despre selecționerul Adrian Mutu"Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a României (n.r - la egalitate cu Gica Hagi)…