- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, l-a primit, miercuri, pe Dumitru Manzarari, secretar de stat in Ministerul Apararii al Republicii Moldova, aflat in vizita in Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- PNL sustine trei partide pro-europene din Republica Moldova Aflat în vizita la Chisinau, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea sa va continua sa sustina trei partide pro-europene din Republica Moldova: Partidul Actiune si Solidaritate, Platforma "Demnitate si…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…