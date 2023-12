România își află adversarii de la Euro 2024/ Tragerea la sorți are loc astăzi 2 decembrie Tragerea la sorți pentru grupele Euro 2024 are loc sambata, 2 decembrie la Hamburg. Startul tragerilor va avea loc la ora 19:00. Evenimentul va avea loc intr-o sala de evenimente de 900 de MILIOANE de euro. Este vorba despre Elbphilharmonie, din Hamburg. Romania, in urna a doua Romania se afla in urna a doua valorica la […] The post Romania iși afla adversarii de la Euro 2024/ Tragerea la sorți are loc astazi 2 decembrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

