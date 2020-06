Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul șase in Uniunea Europeana la cantitatea de pesticide folosita in agricultura. Cu circa 10 milioane de kilograme Romania era in 2018 al șaselea consumator de pesticide din Europa, dupa state cu consumuri mult mai mari, precum Franța (80 de milioane de kg), Spania (peste 70 mil.…

- Eurostat: Romania a avut in martie cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE. Majoritatea țarilor raporteaza scaderi masive Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 2,1% in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat…

- Anul trecut, 2,3% dintre angajatii celor 27 de state membre ale UE cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani aveau loc de munca precar, respectiv contractul lor de munca nu depasea durata de trei luni, iar cel mai redus procentaj de locuri de munca precare se inregistra in Cehia si Romania, arata datele…

- In Uniunea Europeana, 17,1% din populatie traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu numarul membrilor din gospodarie, pe primul loc in randul statelor membre fiind Romania, unde aproape jumatate din populatie (46,3%) traia in urma cu doi…

- Romania, Slovenia si Slovacia au inregistrat cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, in februarie, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In ritm anual,…

- Industria turismului este vitala pentru locurile de munca pe care le asigura in unele state membre ale Uniunii Europene, precum Grecia, unde, in anul 2017, acest sector era responsabil pentru 26% dintre locurile de munca in economia de business (exceptand sectorul financiar), urmat de Cipru (20%),…

- Industria turismului este vitala pentru locurile de munca pe care le asigura in unele state membre ale Uniunii Europene, precum Grecia, unde, in anul 2017, acest sector era responsabil pentru 26% dintre locurile de munca in economia de business (exceptand sectorul financiar), urmat de Cipru (20%),…

- Romania, Slovenia si Polonia au inregistrat cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, in ianuarie 2020, comparativ cu decembrie 2019, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Comparativ, in…