- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri seara, la Digi 24 ca, potrivit contractelor incheiate de Comisia Europeana, Romania ar trebui sa primeasca anul acesta alte 19 milioane de doze de vaccin anti-COVID, el aratand ca asteapta cu ”optimism moderat” negocierile dintre Comisie si producatori,…

- Ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, a inceput demersuri la nivel european pentru incetarea contractului cu furnizorii de vaccinuri COVID. Pentru anul 2023, conform memorandumului semnat inca de pe vremea fostului premier Florin Cițu, Romania ar fi trebuit sa plateasca inca 19 milioane de doze…

- In plus, platim chiar daca nu primim. Dupa ce mai multe state membre au cerut sa renunțe la contractele de cumparare a vaccinurilor, compania Pfizer a acceptat sa reduca numarul de doze cu 40 de procente și sa amane livrarile, insa vrea banii pe intreaga cantitate comandata, chiar daca ea nu va fi nici…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca Romania mai trebuie sa primeasca in jur de 8 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 din contractul cu Pfizer. De asemenea, a precizat ca Romania nu a luat nicio doza din cele 19 milioane destinate anului 2023.

- Ministrul Sanatații a anunțat, luni, ca Romania, alaturi de alte 9 state europene, au notificat Cmisia Europeana ca refuza sa mai achiziționeze vaccinuri COVID-19 conform planului inițial din timpul pandemiei. Alexandru Rafila a precizat ca argumentele țin in primul rand de inutilitatea acestor vaccinuri,…

- Alexandru Rafila a vorbit despre vaccinarea anti-gripala, dar și despre dozele necesare pentru ca situația sa fie sub control in Romania. Ministrul Sanatații spune ca pentru a stopa o epidemie si mai ales consecintele asupra persoanelor varstnice, ar trebui vaccinate “cam 3,5 milioane” de persoane.…

- In cadrul Investitiei specifice – Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare, arata comunicatul de presa al MS. In urma evaluarii, au fost selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, 55 de unitati sanitare. Banii europeni nerambursabili…

- „Da, este o interdictie pentru cateva substante, e un mecanism perfect legal, noi am trimis inca din data de 3, am elaborat la sfarsitul anului trecut un proiect de Ordin de ministru si am notificat Comisia Europeana pe data de 3 , am contactat si Misiunea Romaniei la Bruxelles, care a fost extrem de…