România, în vacanță până la toamnă Deși a imprumutat aproape 11 miliarde de euro pana la jumatatea lui octombrie 2020, Romania nu are bani. Sau mai corect, nu mai are bani. Este cel mai mare imprumut luat de guvern de pe piața financiara internaționala timp de un an. Suma nu este de neglijat. Reprezinta puțin sub jumatatea banilor pe care ar […] The post Romania, in vacanța pana la toamna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

