Garda Naționala de Mediu a anunțat ca va angaja 150 de comisari pana la 1 ianuarie 2025, ca parte a noului proiect de reorganizare depus la Ministerul Mediului. Aceasta masura este necesara pentru a indeplini condițiile de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. ”Ministerul Mediului a decis sa intareasca Garda Nationala de Mediu […] The post Se fac angajari la Garda Nationala de Mediu. Sunt disponibile 150 de locuri appeared first on Puterea.ro .