România, în topul amenzilor GDPR, după Spania și Italia Romania este fruntașa in topul statelor europene cu cele mai multe amenzi GDPR acordate din 2018 și pana in prezent – 68 de sancțiuni in valoare de 721.000 de euro. Campioana este de departe Spania cu 351 de amenzi in valoare de 36,7 milioane de euro, urmata de Italia cu 101 sancțiuni in suma de aproape 90 de milioane de euro, potrivit unui studiu Atlas VPN. In total, amenzile GDPR au atins peste 1 miliard de euro, din care 412 sancțiuni au fost emise in 2021. In Spania, sancțiunea medie se ridica la aproximativ 105.000 euro. Firmele de telecomunicații, cum ar fi Vodafone Spania, au fost sancționate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

