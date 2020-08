Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin PolescuTariceanu, afirma ca „organizarea alegerilor in 27 septembrie este o greseala majora“ , intrucat nu pot fi gestionate campania electorala si ziua votului. „Suntem deja in Romania intr-un deficit de democratie de cand a inceput gestionarea crizei cauzate de coronavirus“, afirma…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu a declarat in direct la Digi 24 ca banii obținuți de Romania pentru relansarea economica in urma crizei generate de Covid-19 sunt bani excelenți. Basescu s-a grabit sa gaseasca și o destinație pentru o parte a acestei sume: digitalizarea. Basescu a vorbit…

- British Airways, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, a anuntat ca va retrage din circulatie intreaga flota de avioane Boeing 747 ca urmare a efectelor generate de coronavirus asupra economiei, potrivit The Guardian, informeaza Mediafax.Citește și: Warren Buffett știe sa parieze:…

- In plina pandemie de Coronavirus, fondurile NN și Allianz au cumparat pachete importante de acțiuni la Teraplast. Fondurile NN dețin deja un pachet de 10% la producatorul bistrițean. Potrivit Ziarul Financiar, doua fonduri importante de pensii au achiziționat pachete de acțiuni la producatorul bistrițean…

- Președintele Klaus Iohannis are vineri, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o noua ședința privind evaluarea situației economice in contextul crizei generate de noul coronavirus, a anunțat...

- Situatia generata de pandemia de coronavirus si masurile ce trebuie adoptate la nivel comunitar in perioada imediat urmatoare au constituit tematica principala pe agenda institutiilor comunitare in intervalul 11-15 mai 2020.Comisia Europeana Presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Victor Voicu , academician , medic farmacolog, doctor in medicina și vicepreședintele Academiei Romane, și-a expus punctul de vedere legat de virusul carea bulversat lumea. Academicianul a afirmat la emisiunea „ Sinteza Zilei ” de la Antena 3 ca multe indicii duc catre o „inginerie genetica”, deci catre…

- Rata somajului a ajuns la nivelul de 14,7% in Statele Unite, in contextul crizei generate de pandemie, anunta Departamentul american al Muncii, conform cotidianului The Guardian, anunța MEDIAFAX.Peste 20 de milioane de persoane si-au pierdut locurile de munca in luna aprilie in Statele Unite,…