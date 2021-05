Stiri pe aceeasi tema

- Arafat: „Romania este pe scenariu verde, dar nu trebuie interpretat ca am scapat“. De ce nu s-a ridicat starea de alerta Arafat: „Romania este pe scenariu verde, dar nu trebuie interpretat ca am scapat“. De ce nu s-a ridicat starea de alerta Romania este, oficial, in scenariul verde. Totuși, starea…

- Raed Arafat a explicat in cursul serii de marți care este motivul pentru care starea de alerta a fost prelungita in Romania, in ciuda faptului ca numarul cazurilor de Covid-19 a scazut semnificativ. Potrivit șefului DSU, țara noastra „nu se afla intr-o stare de normalitate”, ceea ce inseamna ca pericolul…

- In acest moment, toata Romania este „verde”, cu o rata a incidenței de sub 1,5 de imbolnaviri la mia de locuitori. Este o evoluție care are mai multe explicații, sunt mai multe lucruri comasate, spune Raed Arafat.

- Raed Arafat a explicat la Digi24 de ce nu a fost ridicata starea de alerta, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 s-a redus semnificativ. Șeful DSU spune ca nu s-a luat o decizie in acest sens, pentru ca in Romania „inca nu este o stare de normalitate”, iar daca s-ar ridica starea de alerta,…

- Romania iese din valul al treilea al epidemiei de coronavirus. Toata țara este in scenariul verde epidemiologic, dupa ce și Capitala și județul Cluj (ultimele doua ramase in scenariul galben) au trecut sub pragul de 1,5 cazuri la mie. Au fost raportate 1.156 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai.

- AUR va depune un proiect care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament, a anunțat George Simion, miercuri, intr-o conferința de presa, la Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul…

- Ce amenda risti daca nu porti masca in locuri publice, daca te deplasezi dupa ora 22 fara justificare sau chiar ziua, in zonele carantinate. Lista amenzilor valabile incepand de duminica. Raed Arafat susține ca este posibil ca numarul de cazuri de Covid-19 sa mai creasca in Romania, insa autoritațile…