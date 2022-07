Numarul procedurilor de sanctionare deschise de Comisia Europeana impotriva Romaniei a crescut constant in ultimii cinci ani, ajungand de la 58, in 2017, la 84, in 2021, dupa cum reiese din raportul anual pe 2021 privind Monitorizarea aplicarii dreptului Uniunii Europene. In 2021 au fost deschise nu mai putin de 40 de proceduri de infringement.