Romania in lupta cu coronavirus: Raport 19 decembrie. Date statistice pe judete. Situatia la Constanta Pe teritoriul Romaniei, 41.757 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.864 de persoane se afla in izolare institutionalizata. 250 de noi cazuri de infectare la Constanta. Pana astazi, 19 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .493.379 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

