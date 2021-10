Stiri pe aceeasi tema

- Medicul epidemiolog Octavian Jurma a analizat evoluția pandemiei in ultimele patru saptamani și a ajuns la concluzia ca in urmatoarele 14 zile aproximativ un milion de romani se vor infecta și 10.000 vor muri din cauza COVID 19. ”Chiar am sperat ca astazi sa vedem pentru prima data un “lower Monday”…

- „Scenariul de coșmar a devenit realist, cel mai pesimist, care ne spune ca la mijlocul lunii octombrie vom avea peste 15.000 de cazuri și 40.000 de cazuri in spitale. Nu avem cum sa facem fața. Daca nu se iau acum masuri radicale, care nu se pot face decat prin carantina naționala si stare de urgența...…

- Școlile se deschid in cateva zile și parinții sunt mai preocupați de achiziția de rechizite decat de siguranța copiilor in clasa, spune Octavian Jurma. Valul 4 crește mai repede decat oricare dintre valurile epidemice de pana acum. Epidemiologul adauga, insa, ca „exista și o bruma de speranța”. Conform…

- „De ce insist sa se dea drumul liber la a 3-a doza de vaccin si la rapelul heterolog (rapel cu alt vaccin decat prima doza)? Pentru ca tulpina Delta nu este doar mai infectioasa, este si mai periculoasa decat Alpha si tulpinile precedente. (...)Adevarul este ca Valul 4-Delta a sosit deja in Romania…

