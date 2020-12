Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a anunțat ca EURO U21 (Campionatul European de Fotbal sub 21) va fi gazduit de România și Georgia în anul 2023. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, între care reprezentativele…

- Romania si Georgia vor gazdui impreuna turneul final al Campionatului European de fotbal Under-21 din 2023, a anuntat, joi, UEFA, pe contul sau de Twitter, in urma sedintei Comitetului sau Executiv. Turneul final va reuni 16 echipe si se va disputa pe patru stadioane din fiecare tara, Romania si Georgia.…

- Succesul dosarului de candidatura FRF inseamna participarea Romaniei U21 la turneul final de peste trei ani, a treia calificare consecutiva la EURO reprezentand o premiera istorica la acest nivel pentru fotbalul romanesc. Iar Romania devine singura țara europeana gazda la doua EURO U21! UEFA a anunțat…

- Dupa Euro 2020 și Euro U19 din 2021, Romania, impreuna cu Georgia, va gazdui inca un turneul final european, cel Under 21 din 2023. UEFA a anunțat Federația Romana de Fotbal ca țara noastra, alaturi de Georgia, va organiza Euro U21 din 2023, turneul final unde se vor stabili și cele patru reprezentante…

- Pe 3 decembrie, Comitetul Executiv UEFA va decide gazda Europeanului de tineret din 2023. Romania și Georgia au mai ramas in cursa pentru turneul final de peste doi ani și jumatate, dar suntem favoriți detașați sa obținem competiția Ultima luna a anului nu vine doar cu tragerile la sorți pentru preliminariile…

- Meciul de verificare intre naționala de fotbal a Romaniei și reprezentativa similara a Belarusului va avea loc la data de 11 noiembrie, ora 19:00, iar stadionul-gazda a fost ales „Ilie Oana” din Ploiești, informeaza FRF pe site-ul oficial . Amicalul intre cele doua naționale a fost anunțat din data…

- UEFA a aprobat dosarul de candidatura al Romaniei pentru organizarea Campionatul European de tineret din anul 2023, anunta, joi, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. "Dupa EURO 2020 si EURO U19 din 2021, Romania ar putea gazdui inca un turneul final european, cel Under 21…

- Sorana Cirstea o intalnește sambata pe Karolina Muchova, 26 WTA, pentru un loc in saptamana a doua la US Open, performanța pe care a atins-o de doua ori in cariera in turneele de Mare Șlem, la Paris in 2009 și la Melbourne in 2017 Turneul de la New York se apropie cu pași rapizi de fazele finale, iar…