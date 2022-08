Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a fost cel mai important oaspete la Sfantu Gheorghe, la victoria lui Sepsi din Conference League, 3-1 cu Olimpija Ljubljana. Premierul maghiar va participa azi și la inaugurarea stadionului celor de la Csikszereda. Primul succes al lui Sepsi in cupele europene, 3-1 cu Olimpija Ljubljana…

- Eduard Novak, ministrul Sportului, a fost prezent la victoria lui Sepsi cu Olipija Ljubljana, scor 3-1, din turul doi preliminar al Conference League. Novak a vorbit despre legea care cere ca 40% dintre sportivii de pe teren sa fie romani. Regula a fost introdusa in Monitorul Oficial, aceasta inca nu…

- Pentru formatiile romanesti a devenit o provocare sa treaca si de un singur tur preliminar. Astfel, e lesne de inteles de ce ne gandim prea departe, cand vorbim despre turul III preliminar din Conference League.

- Luni a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul trei preliminar al Conference League, competiție unde se afla și patru echipe din Romania. CFR, FCSB, CS U Craiova și Sepsi OSK și-au aflat posibilele adversare.

- UEFA a anunțat posibilii adversari ai celor de la CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi in turul 3 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Conference League este luni, 18 iulie, de la ora 15:00 Chiar daca nu au jucat inca in turul 2 preliminar, echipele romanești…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- ➡Etapa 1: FC Argeș – UTA ➡Etapa 2 Sepsi – FC Arges ➡Etapa 3 FC Arges – Universitatea Cluj ➡Etapa 4 FC Rapid – FC Arges ➡Etapa 5 FC Arges – U Craiova 1948 ➡Etapa 6 CS Mioveni – FC Arges ➡Etapa 7 FC Arges – Chindia Targoviste Citește și Jean Vladoiu, manager general FC […]

- Alungata din Liga Europa, a doua competitie continentala intercluburi, Romania se chinuieste si in Conference League. Unde, anul trecut, am parasit competitia in turul II preliminar, adica faza in care formatiile noastre au intrat in lupta pentru calificare.