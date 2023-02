Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza NATO de faptul ca participa la Razboiul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor ucrainene, intr-un interviu difuzat duminica de Rossiya-1.relateaza AFP. ”Ei trimit arme (in valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta inseamna cu adevarat participare”,…

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca n-a ramas indiferenta la scandalul dintre Romania și Ucraina privind dragarea canalului Bastroe. Aceasta s-a dezlanțuit in plenul Parlamentului, unde și-a expus punctul de vedere cu privire la devierea cursului Dunarii. Șoșoaca este de parere ca ucrainenii incearca…

- Razboiul din Ucraina a afectat foarte grav agricultura din Romania. Un fermier susține ca pe la noi prin țara au tranzitat 9 tone de cereale ucrainene și mare parte dintre acestea a ramas in tara noastra. El a mentionat ca este un exces de cereale care a dus la scaderea pretului cu 30%, precizand ca…

- Prețul la medicamente ar putea crește in acest an cu 7%, susține directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu. Potrivit acestuia, in 2023, instituția va continua negocierile cu producatorii internaționali pentru a suplini stocurile de produse antibiotice , antivirale și…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o conversație telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit Kremlinului, politicienii au discutat despre situația din Ucraina. „Au fost discutate probleme de actualitate ale agendei bilaterale și situația internaționala”, se arata in comunicat,…

- Klaus Iohannis este optimist, dar aderarea ramane in aer. Presedintele a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. Nu s-a stabilit insa niciun calendar.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu susține ca Romania are nevoie de stabilitate, iar din acest motiv crede ca ar fi o greșeala sa intram in alegeri anticipate. „Avem o coalitie politica intr-un moment dificil. Romania avea nevoie de stabilitate. Alta solutie nu aveam. Dupa un an, sper sa trecem de perioada…