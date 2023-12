Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu anunța investiții uriașe: S-au semnat multe contracte in domeniul feroviar in valoarea de aproximativ trei miliarde leiMinistrul Transporturilor Sorin Grindeanu a participat, marti, la semnarea unor contracte de circa trei miliarde lei de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- La Ministerul Transportului a fost incheiat contractul de achiziție pentru rame electrice interregionale, intre Autoritatea pentru Reforma Feroviara și producatorul polonez PESA. Contractul presupune achiziția a 20 rame electrice de lung parcurs și poate fi suplimentat cu inca noua rame.

- Primul tren nou cumparat de Romania in ultimii 40 de ani, produs de Alstom in Polonia, a ajuns sambata seara la Curtici, fiind asteptat in 5 decembrie la Bucuresti. Trenul va circula pe ruta Bucuresti – Constanta. Primul tren produs de catre Alstom pentru a fi livrat Romaniei, prin Autoritatea pentru…

- Primul tren produs de Alstom pentru Romania in cadrul contractului care prevede achiziția a 37 de rame electrice pornește miercuri spre Romania, a anunțat Autoritatea pentru Reforma Feroviara.

- Aceste 37 de trenuri, aflate in prezent in productie, sunt primele trenuri electrice de pasageri noi achizitionate in Romania. ”Alstom, lider global in mobilitate inteligenta si sustenabila, investeste peste 50 de milioane de euro pentru infiintarea unui depou de ultima generatie in Bucuresti, pentru…

- Primele trenuri electrice noi, cumparate de Romania cu bani europeni vor lega și doua orașe banațene de restul țarii. Sunt vizate rute magistrale electrificate, iar Timișoara și Reșița sunt printre primele beneficiare ale garniturilor nou-nouțe. Operator va fi CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in domeniul transportului feroviar de calatori, anunța Agerpres.…

- Pe 25 noiembrie, compania Alstom ar trebui sa livreze catre Romania primul tren dintre cele 37 rame electrice RE-IR1 din contractul semnat in 2022, iar trenul va sosi la București in perioada 2-3 decembrie 2023, dupa care va intra in procedurile de preluare de catre ARF, anunța Autoritatea pentru Reforma…