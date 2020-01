In cadrul conferintei, vor fi lansate patru documente de politica publica, rezultatele in urma proiectului "Cresterea capacitatii autoritatilor publice de a aborda probleme cheie din educatie pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030" („Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in education and reaching the connected goals set for 2030").

Proiectul a fost coordonat de catre Administrația Prezidențiala, iar documentele au fost realizate de catre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Finanțarea a fost asigurata prin Programul Uniunii…