„România educată” cunoaște un singur adjectiv: OK 1. Dragnea a ieșit din pușcarie și e mai injurat decat inainte sa intre. Nu l-am votat niciodata pe liderul amfibiu și vascos, dar nu mai suport sa aud ca referendumul Coaliției pentru Familie a fost referendumul lui Dragnea. Atunci am și eu dreptul sa spun ca tot ce s-a intamplat dupa Colectiv a fost […] The post "Romania educata" cunoaște un singur adjectiv: OK first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

