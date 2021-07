România e măturată de inundații, conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții la paranghelie Situația grava in care se afla multe zone din țara din cauza inundațiilor impune ca toate instituțiile statului cu atribuții sa fie in alerta. Asta intr-o țara normala, cu o conducere normala. Șefimea Inspectoratului De Stat in Construcții, insa, benchetuia in lux intr-o stațiune montana din Covasna, profitand de o așa-zisa „intalnire de lucru” care […] The post Romania e maturata de inundații, conducerea Inspectoratului de Stat in Construcții la paranghelie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

