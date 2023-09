Stiri pe aceeasi tema

- The Romanian women's national team qualified, on Saturday, for the finals of the European Team Table Tennis Championships in Malmo (Sweden), after defeating France 3-1 in the semifinals, Agerpres reports.Bernadette Szocs defeated Prithika Pavade in the first match, 3-1 (11-9, 11-6, 11-13, 11-7),…

