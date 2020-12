Țara noastra a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor. Este cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat. SONDAJ: PNL scade drastic in sondaje. Cu cine voteaza romanii duminica Ca procent din Produsul Intern Brut, la nivelul Uniunii Europene, cheltuielile cu sanatatea au reprezentat 9,9% din PIB in 2018. In randul statelor membre, cele mai mari ponderi au fost inregistrate in Germania (11,5% din PIB), Franta (11,3% din PIB) si Suedia (10,9% din PIB). CIȚU, postare manifest: ”Ce inseamna PSD pentru…