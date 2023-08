Partida dintre tricolore și țara gazda, Italia, va avea loc intr-un loc istoric: Colosseum-ul din Verona Toți ochii vor fi marți seara pe naționala feminina de volei a Romaniei. Tricolorele vor juca in meciul de deschidere al Campionatului European, contra Italiei! Partida va fi una speciala, pentru ca se va disputa in aer liber, in Colosseum-ul din Verona! Antrenorul naționalei noastre, Guillermo Naranjo, abia așteapta meciul. Pasionat de Istoria Artei, spaniolul se bucura ca se joaca intr-un loc istorie, insa are o singura teama: sa nu ploua! „E o locație spectaculoasa. Eu sunt pasionat de Istoria…