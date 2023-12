România de vis, democrația lichelelor Țara noastra traiește intr-un vis urat. Sunt prea destui cei care se trezesc transpirați și inspaimantați de senzația ca visul din care se smulg cu greu e, de fapt, realitatea in care traim. Visurile noastre sfarșesc in vise care se repeta, cu fuga aceea nesfarșita printre obstacole fara sens, cu inotul sufocant prin ulei, cu sentimentul de sfarșit iminent care ne induce starea de alerta de la trezire. Și furie ca la asta s-a ajuns dupa 30 și de ani in care lucrurile ar fi putut și ar fi trebuit sa arate cu totul altfel. Visul nostru urat se numește democrație. Democrația lichelelor. Și, e clar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

