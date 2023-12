Stiri pe aceeasi tema

- Peste 110 beneficiari au fost selectați, pana in prezent, in grupul ținta al proiectului ”Furnizarea unui pachet specializat de servicii pentru persoanele cu dependențe și adicții”. Aceștia beneficiaza de o serie de servicii specializate in vederea reducerii dependențelor și adicțiilor. Astfel, de la…

- O noua serie de beneficiari din cadrul proiectului DEMNI- DEZVOLTARE ECHITABILA, MASURI NEDISCRIMINATORII ȘI INCLUZIVE, derulat de Primaria Moreni, au primit cate un ghiozdan complet echipat și adaptat nivelului de studii și kituri de igiena personala. Proiectul beneficiaza de un grant de 766.554…

- Cipru si Israel sunt pe punctul de a incheia un acord pentru a deschide un coridor de ajutor umanitar intre insula mediteraneeana si Fasia Gaza sfasiata de razboi, a anuntat vineri presedintele cipriot Nikos Christodoulides, informeaza AFP, conform Agerpres.Potrivit planului prezentat de Cipru, statul…

- Aplicația Palmsy, un dispozitiv dedicat nevazatorilor, ajutandu-i sa fie independenti cand vine vorba de orientare si citirea textului care nu este afisat in braille, le-a adus unor elevi clujeni Premiul I la Gala „Descopera-ți Pasiunea in IT” 2023, desfașurata aseara la FSEGA din cadrul UBB Cluj-Napoca.…

- Va prezentam trei concerte inedite care vor incanta inimile iubitorilor de muzica intr-o calatorie Sonora de neuitat. Primul concert va avea loc pe data de 30 octombrie 2023, sub titlul „George Enescu și Muzica Lumii.” Debutul promite sa fie unul exploziv, marcand inceputul unei serii de trei concerte…

- Natalia Maria Danciu si Iannis Razvan Lup, elevi la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare și Școala Gimnaziala Avram Iancu din Bistrița, au devenit vicecampioni naționali la dans sportiv. Cei doi elevi au concurat la categoria de clasa D 14-15 ani, in cadrul Campionatului Național de Clase al Romaniei.…

- Parintii mai multor copii dintr-o clasa pregatitoare din Brasov au protestat, luni, in fata scolii, pentru a convinge responsabilii din invatamant sa ia masuri fata de un elev care isi agreseaza colegii zi de zi.

- Beneficiari sunt aproximativ 410.000 de copii și elevi din medii vulnerabile, iar banii vin de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Cine primește tichetele educaționale de 500 de lei in anul școlar 2023-2024? 1. Copiii dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, inscrisi in invatamantul…