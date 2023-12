Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a castigat, duminica, medalia de bronz in proba de 100 metri liber din cadrul Campioatului European de inot in bazin scurt, la Otopeni, informeaza News.ro.Popovici, care inainte de ultima lungime de bazin era pe locul 7, a incheiat proba cu timpul 46.05. Aurul continental i-a…

- David Popovici, clasat pe locul patru in finala probei de 200 m liber de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, a declarat la finalul cursei ca nu poate face de fiecare data cel mai bun timp al sau. El este dezamagit, totodata, ca nu a reusit rezultatul de la Mondialele de la…

- David Popovici va inota in finala de la 100 metri liber (19:14), iar Robert Badea la 400 metri mixt (18:48) la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni. Competiția este transmisa online de AntenaPLAY, iar cursele lui David Popovici pe Antena Stars Ultima zi a Campionatelor Europene in bazin…

- David Popovici s-a calificat, sambata seara, in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, cu al saselea timp. Popovici a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 48/100 in semifinale. Cel mai rapid a fost francezul Maxime Grousset, care l-a…

- Echipa Romaniei, din care face parte și David Popovici, a obținut calificarea in finala probei masculine de stafeta 4x50 m mixt, miercuri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Zece zile au mai ramas pana la debutul Campionatelor Europene in bazin scurt de la Otopeni, a 22-a ediție. Palmaresul Romaniei la aceasta intrecere cuprinde treisprezece medalii, un aur, patru de argint și opt de bronz. Romania se pregatește sa gazduiasca unul dintre cele mai importante evenimente sportive…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri, in prima reuniune a Memorialului „Marek Petrusewicz“ de la Wroclaw (Polonia), in bazin scurt (25 metri). Popovici a fost cronometrat cu timpul de 1 min 44 sec 08/100. Elevul antrenorului Adrian Radulescu s-a calificat…