Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de handbal a Romaniei, formata din jucatoare sub 19 ani, a ratat calificarea in finala Campionatului European, dupa ce a fost invinsa, vineri seara, la Pitești, cu scorul de 34-26, de formația Ungariei, intr-un meci din semifinale. In finala de duminica, Ungaria, deținatoarea trofeului,…

- Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara ofera regulat informații referitoare la obiectele de activitate ale unitații. Unul dintre acestea este spirometria, instrument cu care se poate afla „varsta reala” a plamanilor.

- Romania și Georgia gazduiesc, in perioada 21 iunie – 8 iulie, turneul final al Campionatului European de fotbal Under 21. Naționala de tineret a Romaniei, pregatita de Emil Sandoi, este in grupa B, avand ca adversare Spania, Ucraina și Croația. Jocurile grupei B au loc la București (pe stadioanele „Steaua"…

- Naționala de rugby 7s masculin a Romaniei va participa intre 25 și 27 iunie la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, competiție criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. In urma cantonamentului de pregatire de la Izvorani, staff-ul tehnic a selectat 13 sportivi care fac deplasarea…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca ar incepe primul „11” la echipa naționala cu fundașul stanga Andrei Borza (17), campion cu Farul in acest sezon. Fostul șef al LPF spune in dimineața meciului dintre Kosovo și Romania ca l-ar fi convocat la naționala…

- Tanarul baschetbalist Roland Stanciu, de la SCM Timisoara, a fost convocat la echipa nationala a Romaniei U18 pentru lotul care va participa la Divizia B a Campionatului European. Competitia se desfasoara in perioada 21-31 iulie, in Portugalia. Stanciu se va prezenta la lot maine, la București. Pana…

- Naționala de rugby in șapte seniori a Romaniei a intrat ieri in cantonament cu trei jucatori de pe Bega. Kemal Altinok, Danuț Jipa și Manumua Tevita, de la SCM USV Timișoara, ca parte din lotul pentru prima etapa a Campionatului European, Algarve Men’s 7s Championship. Jucatorii sunt intr-un stagiu…

- Naționala de rugby in șapte seniori a Romaniei a intrat ieri intr-un nou stagiu de pregatire la Complexul Sportiv Sydney 2000 Izvorani. Staff-ul tehnic a selectat 16 sportivi provenind de la opt cluburi din țara și doua din Franța, Massy și Aurillac. Cei mai mulți jucatori, trei, ii da SCM USV Timișoara:…