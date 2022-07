Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Aviatiei in care arata ca Fortele Aeriene Romane, constituie unul dintre cele mai importante instrumente de raspuns, asigurand securitatea spatiului aerian al Romaniei si al celui aliat. Seful statului a aratat ca se afla in derulare programe de inzestrare care sa permita cresterea […] The post Romania continua sa cumpere avioane de lupta F-16. Iohannis:“Vor constitui o capabilitate operationala aeriana de tranzitie catre aeronavele F-35, de ultima generatie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…