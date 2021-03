Stiri pe aceeasi tema

- Circa 47% din cetațenii Uniunii Europene, cu varsta intre 16 și 74 de ani, au obținut anul trecut informații de pe site-urile autoritaților publice, iar cel mai mic procent (10%) s-a inregistrat in Romania, informeaza Agerpres , care citeaza datele publicate sambata de Eurostat. Creșterea la nivel european…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 1,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile date au raportat…

- Președintele Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, a declarat ca forul pe care-l conduce va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, relateaza HotNews.ro , care citeaza Reuters. Ursula von der Leyen a vorbit despre pașaportul…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Handbalistele de la CS Minaur Baia Mare vor juca miercuri, 10 februarie (ora 17.00) al patrulea meci in EHF European League, cu echipa norvegiana Storhamar Handball Elite. Meciul va putea fi vizionat in direct pe urmatoarele posturi TV: Digi Sport 2 (Romania), EHF TV (Europa), TV3 Sport (Danemarca),…

- Intr-un articol publicat astazi in Handelsblatt și The Independent, miliardarul George Soros a cerut tuturor țarilor UE care pot sa emita obligațiuni perpetue ca mijloc de plata a costurilor luptei impotriva COVID-19. In ‘This Is the Time to Emit Perpetual Bonds’, el susține ca Marea Britanie, precum…

- Bulgaria este din nou cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. Datele provin din cel mai recent sondaj al Eurostat, citat de Agentia Focus. Croatia este in urma Bulgariei. Datele Eurostat arata ca noua state membre sunt peste media pentru Uniunea Europeana in ceea ce priveste bunastarea materiala…