- Romania a fost constant preocupata sa identifice solutii pentru a spori securitatea la Marea Neagra, a afirmat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-o conferinta de presa comuna, la Ankara, cu omologul sau turc, Mervlut Cavusoglu.

- Cred ca acest efort enorm va continua, deoarece cred ca va trebui sa sustinem Ucraina atat cat este nevoie. Nu am obosit in ceea ce priveste ajutorul pentru Ucraina si vom continua ca pana acum, deoarece credem ca sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea Romaniei, siguranta…

- Romania a pledat de-a lungul anilor pentru recunoasterea semnificatiei strategice a regiunii Marii Negre pentru Alianta Nord-Atlantica, iar razboiul declansat impotriva Ucrainei este cea mai crunta expresie a ingrijorarilor noastre de-a lungul timpului, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…

- Seful pentru operatiuni umanitare al ONU, Martin Griffiths, a declarat luni in fata Consiliului de Securitate al organizatiei ca nicio nava implicata intr-un acord de cereale negociat de ONU nu se afla in coridorul de cereale din Marea Neagra in noaptea in care Rusia susține ca a fost atacat portul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

