Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca toate testele COVID-19 efectuate de jucatorii și stafful echipei naționale a Romaniei au ieșit negativ. Romania - Austria va avea loc miercuri, 14 octombrie (ora 21:45), și va putea fi urmarit in format liveTEXT și FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV; Aseara,…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, ca toate rezultatele testelor pentru coronavirus efectuate de intreaga delegatie a Romaniei efectuate la sosirea din Norvegia sunt negative. Rezultatele erau necesare fotbalistilor romani in vederea meciului cu Austria, din Liga Natiunilor. "Astazi, la pranz,…

- AUSTRIA-ROMANIA 2020. In cadrul conferinței de presa, selecționerul i-a raspuns lui Ianis Hagi, care s-a plans la finalul meciului cu Norvegia ca nu mai are energie sa joace mingea dupa ce alearga 4-5 minute ca sa o recupereze! „Daca jucatorii au declarațiile astea, trebuie sa le și probeze.…

- Golul a fost marcat de Gregoritsch, in minutul 42. Tot duminica, Romania a fost invinsa in deplasare de Norvegia, scor 4-0. Romania, care era lider dupa doua etape, a coborat pe locul trei in clasament, avand patru puncte. Pe primele doua pozitii se afla Austria si Norvegia, cu cate…

- Norvegia și Romania se infrunta duminica, de la ora 19:00, in runda cu numarul 3 din grupa 1 a Ligii B din Nations League. Partida poate fi urmarita liveTEXT cu foto pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Celalalt meci din grupa, Irlanda de Nord - Austria, se joaca la ora 21:45. ...

- România a pierdut orice șansa de a mai ajunge la Euro 2020 (din vara anului viitor), iar Gica Popescu a facut o analiza a înfrângerii cu Islanda. "Unde a fost atitudinea? În repriza a doua am fost leșinați și nu am tras la poarta", a spus, printre altele, fostul capitan…

- În urma testarii COVID-19 efectuate luni în cantonamentul tricolorilor de la Mogosoaia, toti jucatorii au rezultate negative, informeaza frf.ro. Însa, un membru al staff-ului auxiliar, cu rezultat negativ joia trecuta, 1 octombrie, si rezultate negative la testarile anterioare,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va juca, deseara, de la ora 21.45, in compania Irlandei de Nord, in primul meci din Grupa 1 a Ligii Natiunilor, acolo unde se mai afla Austria si Norvegia. Selectionerul Mirel Radoi se afla la primul meci oficial pe banca tricolorilor si este increzator ca elevii sai pot…