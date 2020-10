Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut la jumatate, in august 2020, comparativ cu luna august a anului trecut. Datele ACAROM arata un volum de 11.157 unitați vindute in luna august a acestui an. Numarul autoturismelor noi inmatriculate in perioada ianuarie – august 2020 a fost de aproape…

- Dupa opt luni, înmatricularile de mașini noi au totalizat peste 73.000 de unitați, în timp ce mașinile second-hand din import au fost de peste trei ori mai multe, arata datele DRPCIV citate de ACAROM. La mașinile noi scaderea a fost de 51% luna trecuta și fiindca august 2019 a fost o luna…

- Romanii cumpara tot mai multe mașini ”verzi”. Vanzarile de autoturisme ecologice in Romania au crescut cu aproape 3,6%, in primele șapte luni. Marcile preferate Romanii au cumparat 3.772 de autoturisme ecologice, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 3,57% fata de aceeasi perioada…

- Piata auto din Romania a inregistrat o contractie de 34,2% la nivelul primelor sapte luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), publicate luni. Conform analizei sectoriale, din ianuarie pana in iulie, topul general pe marci…

- Piata auto a scazut cu peste 34% in primele sapte luni in Romania, ajungand la 61.796 autovehicule inmatriculate, fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor de la Asociatia Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA).Potrivit aosicației, doar in luna iulie s-au inregistrat 14.687 de…

- Piata auto din Romania a inregistrat o contractie de 34,2% la nivelul primelor sapte luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), publicate luni.Conform analizei sectoriale, din ianuarie pana in iulie, topul general…

- In primele șapte luni din 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate a ajuns la 62.566 unitați, in scadere cu 34,23% fața de perioada similara din 2019, anunța ACAROM, potrivit MEDIAFAX.Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iulie 2020 cu 27,84% fața de iulie 2019,…

- In Romania au fost inmatriculate 49.616 mașini noi in perioada ianuarie- iunie 2020, in scadere cu 30,72% fața de perioada similara a anului trecut, conform datelor furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Clasamentul inmatricularilor pe primele șase…