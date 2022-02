Stiri pe aceeasi tema

- Constructia unei fabrici de pulberi de la zero este una dintre investitiile prioritare pe care le vizez, ca ministru al Economiei, a afirmat, vineri, la Brasov, Florin Spataru. El a adaugat ca, in industria de aparare, se vor investi 200 de milioane de lei. „Traditia Romaniei in industria de aparare…

- “Traditia Romaniei in industria de aparare reprezinta un atu pentru repornirea motoarelor acestui sector economic. Am fost, astazi, intr-o vizita de lucru, in judetul Brasov, la Pirochim Victoria si la Fabrica de Pulberi Fagaras, unde am discutat cu directorii acestor societatii despre planul investitional…

- Datoriile restante ale companiilor din industria de aparare deținute de stat vor fi diminuate, conform unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Energiei. Pe lista sunt zece societați – Uzina Mecanica București, UM Plopeni, Automecanica Moreni, Metrom, Tohan SA, Fabrica de Pulberi Fagaraș, Pirochim…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a anuntat luni ca a fost deschis apelul de preselectie pentru intreprinderile, companiile si centrele universitare interesate sa aplice pentru accesarea fondurilor de 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ministerul Economiei…

- Ministerul Economiei a organizat vineri o dezbatere publica destinata prezentarii metodologiei de preselectie a beneficiarilor directi si indirecti, potentiali participanti in cadrul IPCEI ME/CT (Microelectronica). “Exista un interes foarte mare manifestat la nivelul mediului de afaceri, dar si la nivelul…

- Ministerul Economiei a demarat o analiza la Salrom pe contractele care sunt in prezent in desfasurare si in ceea ce priveste proiectele de dezvoltare investitionala pe care le demareaza, a afirmat, miercuri, Florin Spataru, ministrul Economiei, in cadrul audierilor din comisiile reunite de buget-finante.…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a transmis, marti, ca Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, se doreste dezvoltarea sectorului de microelectronica cu ajutorul banilor din PNRR.

- Bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, in cursul serii de luni, iar angajații iși vor primi salariile pana la sfarșitul anului, informeaza Ministerul Economiei. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intrevedere cu membrii Aliantei…