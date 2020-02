România are printre cele mai mici SALARII dintre țările UE Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat. Singurele state membre care nu au inca un salariu minim pe economie sunt: Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si...

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza AGERPRES . Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului,…

- Consiliul European a stabilit componența Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024, luand in considerare retragerea preconizata a Regatului Unit din UE. La alegerile europarlamentare din mai 2019, Marea Britanie era inca un stat membru. Potrivit unui studiu al Parlamentului European,…

- CE nu va determina nivelul salariului, dar dorește sa impuna un acord asupra unui set de criterii care trebuie indeplinite atunci cand guvernele stabilesc salariile minime. Scopul comisiei este de a stabili un salariu minim echivalent cu 60% din salariul mediu dintr-o țara.Țarile nordice,…

- Romania a exportat in 2018 un numar de 14.000 de viori in state din afara Uniunii Europene, reprezentand 28% din totalul exporturilor de acest tip ale UE. In acest fel, Romania a fost anul trecut cel mai mare exportator de viori din UE catre restul lumii, fiind urmata indeaproape de Danemarca (12.200…

- Romania a exportat in 2018 un numar de 14.000 de viori in state din afara Uniunii Europene, reprezentand 28% din totalul exporturilor de acest tip ale UE. In acest fel, Romania a fost anul trecut cel mai mare exportator de viori din UE catre restul lumii, fiind urmata indeaproape de Danemarca (12.200…

- In Uniunea Europeana, 3,6% dintre persoanele de 16 ani si peste au raportat in 2018 nevoi nesatisfacute in domeniul examinarii sau tratamentului medical, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cel mai ridicat procentaj de cetateni cu nevoi medicale nesatisfacute…

- Romania a importat din tarile Uniunii Europene vin in valoare de peste 46 de milioane de euro in 2018 si a exportat vin in valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales In tarile din afara…