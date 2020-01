Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea avea o noua pensie. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede organizarea si functionarea fondurilor pentru pensiile ocupationale precum si stabilirea schemei de pensii ocupationale.Acest tip nou de pensie vine in completarea celorlalte acordate de sistemul…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a facut publice o serie de sfaturi care ii vor putea ajuta pe cei care si-au programat sa calatoreasca in aceste zile de Sarbatori. • La cazarea in pensiuni sa se verifice daca dotarile din camerele și din grupurile sanitare destinate turiștilor…

- I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) NR. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asiguratorie europeana de indisponibilizare a conturilor…

- Intr-o declarație facuta pe pagina sa de Facebook, dl. Ion Ardeal Ieremia a anunțat retragerea din Consiliul Director Asociației Timișoara Capitala Europeana a Culturii: „De astazi nu mai sunt membru in consiliul director al asociației Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2021.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) le atrage atentia utilizatorilor sa se informeze inainte de a face orice achizitie de Black Friday, astfel incat sa aleaga produsul sau oferta telecom care corespunde cel mai bine nevoilor lor, avand in vedere ca piata…

- Jucatori romani si externi de pe piata de energie au solicitat o investigatie internationala privind independenta Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), pe fondul preocuparilor legate de ingerintele politice care ar fi putut duce la denaturarea semnificativa a pietei.…

- Restaurantele KFC din toata tara vor servi doar bauturi imbuteliate, dupa ce Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a decis sistarea temporara a utilizarii dozatoarelor, arata Sphera Franchise Group, compania care opereaza acest brand, potrivit Agerpres. Decizia a venit dupa ce…

- Comisia Europeana propune Consiliului UE și Parlamentului European menținerea mecansmului de cooperare și verificare (MCV) asupra Romaniei, in condițiile in care țara noastra „ a facut pași inapoi” in lupta anticorupție și independența justiției in anul 2019. Executivul European conchide in raportul…