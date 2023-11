Stiri pe aceeasi tema

- Neatentia soferilor si lipsa de preventie (37%), precum si traversarea prin loc nepermis (24%) sunt cele mai mari ingrijorari ale romanilor privind siguranta rutiera a copiilor, arata rezultatele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR – IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din…

- Romania, fruntașa Europei la accidente rutiere: Peste 400.000 de evenimente rutiere in fiecare an Romania, fruntașa Europei la accidente rutiere: Peste 400.000 de evenimente rutiere in fiecare an Romania este in topul țarilor cu cele mai multe accidente rutiere și primul loc in Europa la numarul morților…

- Romania este pe primul loc in Europa in privința numarului de accidente. Potrivit Institutului Național de Statistica, pe drumurile patriei au loc, zilnic, peste 70 de accidente. Mai mult de 70% dintre ele se intampla in timpul zilei, iar 87% au loc pe carosabil uscat.

- Romania este printre tarile cu cea mai slaba preventie medicala din Europa, astfel ca doi din trei romani nu isi fac controalele medicale preventive, potrivit raportului Stada privind sanatatea pentru anul 2023: Lipsa de preventie erodeaza sanatatea in Eu