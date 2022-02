#ConstantaEsteBine: Ziua 42 - 11.02.2022. Astazi sarbatoresc rezistenta

Corpul biologic in care traim este un model de rezistenta si anduranta. Constructia sa interioara este complexa si in acelasi timp, functionala. Modul in care este alcatuit este un tipar la scara mica a lumii din exterior. In cursul unei vieti umane provocarile… [citeste mai departe]