România – Andorra, în preliminariile EURO 2024. Care sunt echipele de start Romania joaca duminica seara, de la ora 21:45, impotriva selectionatei din Andorra pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Meciul este transmis de Prima TV, informeaza Gazeta Sporturilor.Cu trei sferturi de ora inainte de inceperea partidei, tricolorii au ieșit la incalzire cu un mesaj dedicat tinerei galerii din tribune: "Zambetele voastre ne motiveaza, prezenta voastra ne obliga. Multumim".Inaintea meciului, selecționerul Edi Iordanescu a transmis un mesaj pentru cei peste 20.000 de copii care vor asista din tribunele Arenei Naționale. "Marturisesc ca și copiii mei vor fi in tribune… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

