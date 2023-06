Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul clubului Farul Constanța, și Gica Popescu, președintele gruparii, au plecat in pelerinaj pe muntele Athos, in Grecia, dupa ce echipa de pe Litoral a cucerit titlul in Romania.Imaginea a fost distribuita de Gica Popescu pe pagina sa de Facebook.Hagi si Popescu vor revenit in țara…

- La meci demonstrativ Romania – Galatasaray Legends, in 2 iunie, la Cluj-Napoca | Incasari donate victimelor cutremurului din Turcia La Sports Festival 2023, pe „Cluj Arena” se va disputa o partida demonstrativa intre Al Stars Romania și Galatasaray Istanbul, meci ale carui incasari vor fi donate victimelor…

- Lucrarile de schimbare a gazonului de pe Cluj Arena, o „muta” iarași pe Universitatea Cluj la Mediaș. Meciul din etapa a III-a a play-out-ului din SuperLiga este programat sambata, 8 aprilie, de la ora 17:30. Lucrarile de schimbare a gazonului de pe stadionul din Cluj Napoca au inceput lunea trecuta…