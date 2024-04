Stiri pe aceeasi tema

- ”Potrivit Institutului National de Statistica, in anul 2021, 41,5% dintre copiii si tinerii romani din grupa de varsta 0-17 ani se aflau in risc de saracie sau excluziune sociala, Romania inregistrand cea mai ridicata rata dintre tarile UE, urmata, la distanta, de Spania (33,4%). Cea mai inalta incidenta…

- Denumita „Operațiunea Podul Menai”, procesiunile funerare ale monarhului vor arata similar cu ceremoniile Reginei Elisabeta a II-a, numite „Operațiunea Podul Londrei”. Pe masura ce cancerul sau progreseaza, oamenii din interiorul regal au declarat publicației In Touch ca planurile finale de odihna ale…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape trei milioane de lei pentru nereguli gasite la produse lactate, iar echipele de control au gasit, printre altele, un procent de grasimi mai mic fata de cel declarat si unitati care…

- Cancerul ovarian este, conform statisticilor, a șaptea cauza de deces in randul femeilor din intreaga lume și este unul din cele mai prevalente cancere ginecologice. Cancerul ovarian afecteaza mii de femei anual, in Romania, iar zilnic trei romance pierd lupta cu maladia, din cauza faptului ca au depistat-o…

- Si mai ingrijorator, rata obezitatii in randul copiilor creste accelerat, cu 5.6% anual. 35% dintre adultii din Romania traiesc cu obezitate, lucru care plaseaza tara noastra in categoria tarilor cu prevalenta foarte mare a acestei boli. Se estimeaza ca prevalenta obezitatii la adulti va creste anual…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, considera ca valoarea totala a despagubirilor anuntate in dosarul Rosia Montana, de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, reprezinta o suma care „provoaca fiori” si a subliniat ca ar prefera o decizie nemonetara din partea instantei internationale, chiar daca aceasta…

- "Suntem inca pe primul loc in Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin, in timp ce in alte tari aceasta boala este vindecabila. Si asta pentru ca, la noi, depistarea se face in stadii avansate de boala, iar programul de vaccinare anti-HPV a inregistrat abia in ultimii doi ani un oarecare interes…

- Fostul premier Adrian Nastase, ale carui tablouri sunt expuse la Muzeul Național de Arta, a anunțat vineri, 26 ianuarie, ca iși retrage toate lucrarile dupa „linșajul mediatic” la adresa tablourilor sale.„Am crezut, cu naivitate, ca ma bucur de un anumit respect in lumea artei ținand seama de contribuțiile…