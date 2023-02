Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, la dispoziția ministrului Afacerilor Externe, la sediul MAE, pentru a fi notificat cu privire la decizia autoritațile din Romania de a suspenda activitatea Centrului Rus pentru Cultura și Știința din Romania.

- Ministerul de Externe l-a convocat marți pe ambasadorul Rusiei la București, pe care l-a informat ca Romania a decis suspendarea activitații Centrului Rus de Cultura și Știința la București.

- In decurs de cinci ore, nu mai puțin de cinci cutremure s-au produs. Vorbim despre cutremure puternice, cel mai mare avand o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter, in Gorj.Inca de marți, de la cutremurul de 5,7 pe scara Richter, au urmat peste 200 de replici. Practic, Oltenia a fost zguduita din…

- Astazi a trecut la cele veșnice academicianul Razvan Theodorescu.Vicepreședintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu, a incetat din viața astazi, la varsta de 83 de ani, la spitalul Floreasca. Emil Razvan Theodorescu (n. 22 mai 1939, București – d. 6 februarie 2023, București) a fost un istoric de…

- Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultura din București, in colaborare cu Agenția ICE Romania, inaugureaza sambata, 4 februarie 2023, la ora 18.00, la Biblioteca Naționala a Romaniei, in sala Symposium (Bd. Unirii 22, București), expoziția „Universul Olivetti. Comunitatea ca utopie concreta”.…

- Cel putin aparent, anuntul companiei OMV ca nu va plati sprataxa instituita de executivul de la Bucuresti in ultima sedinta de guvern a anului a luat prin surprindere autoritatile romanesti. Anuntul facut de compania austriaca la Bursa face trimitere la faptul ca extractia titeiului si gazelor, precum…

- Peste 13.000 de romani au renunțat la afaceri in primele luni ale anului trecut. Și-au suspendat activitatea firmelor Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele 11 luni ale anului trecut a fost de 13.020, in crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2021, conform datelor publicate de Oficiul…