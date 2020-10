Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD, Daniel Baluța, primarul Sectorului 4 din Capitala, este de parere ca prosperitatea romanilor și dezvoltarea economica nu au culoare politica.Vezi și: Ambasadorul SUA anunța o investiție RECORD a americanilor in Romania: Incepe perioada Renașterii! Rezultatele vizitei…

- Romania va incheia un acord cu SUA referitor la investițiile la centrala nucleara de la Cernavoda, a anunțat joi ambasadorul Adrian Zuckerman, conform Hotnews. Potrivit ambasadorului, este vorba despre un proiect in valoare de opt miliarde de dolari, iar Romania va beneficia de cel mai mare pachet de…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se va intalni vineri cu presedintele Bancii de Export-Import a SUA, Kimberley Reed, in vederea semnarii unui Memorandum privind finantarea proiectului nuclear de la Cernavoda, potrivit ambasadorului Statelor Unite ale Americii…

- România va încheia un acord cu SUA referitor la investițiile privind centrala nucleara de la Cernavoda, a anunțat ambasadorul Adrian Zuckerman. Este o veste mult așteptata dupa ce Guvernul a renunțat la parteneriatul cu o companie chineza în privința construirii Reactoarelor 3 și 4…

- Romania, prin inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, a facut un pas important si se asigura ca probabil va fi prima tara care va scoate gaze naturale din Marea Neagra, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- In ultimii 10 ani nu s-a construit nicio capacitate noua de producere a energiei electrice in Romania si este strigator la cer ce s-a intamplat, pentru ca am ajuns sa importam energie, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.Vezi și:…

