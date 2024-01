Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata ca ”de acest modul, e-factura, depinde viitorul Romaniei pentru combaterea evaziunii fiscale”. Ministrul a aratat, printre altele, ca acest sistem este ”dedicat celui mai important impozit pe consum gestionat de bugetul de stat al Romaniei” si anume…

- ”De ce modulul e-factura este primul? Pentru ca este dedicat celui mai important impozit pe consum gestionat de bugetul de stat al Romaniei de care depinde acest modul si, ca sa aveti date despre relevanta acestui modul: TVA-ul pe anul 2023 l-am incheiat cu incasari de 104 miliarde lei, la TVA. Anul…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…

- Romania va avea cea mai importanta productie de gaz din Europa, din 2027, prin proiectul Neptun Deep, iar astazi se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste gradul de acoperire a consumului din surse proprii de productie, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la o conferinta…

- Romania va ramane un sustinator al aprofundarii relatiilor dintre Uniunea Europeana si Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), a transmis, luni, presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in statul african.In cadrul unei declaratii de presa comune cu presedintele Jose Maria Neves, Klaus Iohannis…

- Sumele colectate din taxe si contributii sociale in Uniunea Europeana au crescut cu 480 miliarde de euro in 2022, comparativ cu 2021, ajungand la 6.549 de miliarde de euro, insa ponderea taxelor in PIB-ul UE…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, marti, ca de la 1 ianuarie 2007 de cand am aderat la Uniunea Europeana pana astazi am absorbit 82 de miliarde si am pierdut un miliard de euro, iar Romania este un beneficiar net al bugetului Uniunii Europene, in conditiile in care tara noastra…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, marti, ca de la 1 ianuarie 2007 de cand am aderat la Uniunea Europeana pana astazi am absorbit 82 de miliarde si am pierdut un miliard de euro, relateaza News.ro.Siegfried Muresan a precizat ca Romania este un beneficiar net al bugetului UE. "De cand…